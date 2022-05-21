Если Путин попытается применить ядерное оружие, мир его уничтожит – Порошенко

Российский диктатор Владимир Путин не рискнет применить ядерное оружие, поскольку он боится, что это приведет к его уничтожению. Такое мнение высказал пятый президент Петр Порошенко в интервью Current Times.

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По словам Порошенко, Путин побоится отдать приказ о применении ядерного оружия из опасения, что такой приказ приведет к немедленному уничтожению его самого.

"Если он додумается применить оружие массового уничтожения (не только ядерное оружие, но также бактериологическое или химическое), Путин будет уничтожен", – сказал Порошенко.

Он считает, что "Путин это все понимает". И хотя сейчас Кремль пытается шантажировать мир ядерным оружием, это стало лишь еще одной "красной линией", которую он перешел, и после которой "все понимают, что никто не может чувствовать себя в безопасности".

Пятый президент полагает, что "у мира, к счастью, уже нет ни одной иллюзии" насчет Путина, и что мир прошел "большой путь за восемь лет после аннексии Крыма и начала агрессии на Донбассе". Он напомнил, что тогда в мире "боялись назвать это "агрессией", "вторжением", "войной" и называли происходящее "конфликтом на Востоке Украины".

"Сейчас у них нет никаких иллюзий. Люди понимают, что они не просто помогают Украине, а заботятся о собственной безопасности", – подчеркнул Порошенко.

11 мая президент Владимир Зеленский во время онлайн-общения с французскими студентами сказал, что если международное сообщество не способно контролировать вероятное применение ядерного оружия, "нужно ставить вопрос о наличии этого оружия у того или иного государства".

Сергей Бережной

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