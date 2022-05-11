Зеленский намекнул, что нужно ставить вопрос о наличии ядерного оружия у России

Если международное сообщество не способно контролировать вероятное применение ядерного оружия, "нужно ставить вопрос.... о наличии этого оружия у того или иного государства". Об этом президент Владимир Зеленский сказал во время онлайн-общения со студентами ведущих университетов Франции, представителями академических кругов и медиа, сообщает пресс-служба ОП.

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Если лидер того или иного ядерного государства публично допускает возможность применения его страной ядерного оружия, это должно быть основанием для жесткой реакции и превентивных санкций, поскольку это нарушает международные договоренности, отметил президент.

Зеленский сказал, что РФ не одна в мире озвучивает такие угрозы, а самое страшное – если она будет применять не только угрозы, но и свои ядерные возможности, поскольку это будет сигналом для всех, что так можно.

"Поэтому, я считаю, что должны быть превентивные санкции. Если человек говорит об этом в медиа, если он публично говорит и угрожает применить ядерное оружие в случае… Дальше даже не интересно, что этот человек говорит. В случае чего? Такие ультиматумы совершенно не интересны. Это свидетельствует о том, что уже состоялась дискредитация любых договоренностей по поводу неприменения ядерного оружия", – отметил Зеленский.

По его мнению, такая дискредитация произошла после того, как Россия нарушила Будапештский меморандум и после публичных угроз применением ядерного оружия.

Президент также отметил, что полностью поддерживает необходимость ядерного разоружения.

"Если мы не контролируем нарушения международного права со стороны того или иного ядерного государства, значит, мы с вами не контролируем будущее, даже вероятное применение того или иного ядерного оружия. А если мы этого не можем сделать, нужно ставить вопрос об отмене возможности использования определенного оружия, о наличии этого оружия у того или иного государства. Только такой выход", – подчеркнул Зеленский.

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Вадим Ребрина

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