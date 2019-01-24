ЕСПЧ 86 раз признал нарушение Украиной конвенции в 2018 году

Фото: iStock/Global Images Ukraine

В течение 2018 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес 86 решений, в которых признается нарушение Украиной, по крайней мере, одной статьи Европейской конвенции по правам человека. Об этом сообщил председатель суда Гвидо Раймонди на пресс-конференции в Страсбурге, сообщает Европейская правда.

По этому показателю Украина заняла третье место среди государств-членов Совета Европы.

Реклама

Чаще всего признавались нарушения со стороны России (238 решений суда) и Турции (140 решений). Стоит отметить, что часть этих решений касались одновременно нескольких подобных жалоб.

Среди юридически признанных нарушений со стороны Украины чаще всего речь шла о нарушении "права на свободу и безопасность" (45 решений). Это касается, в частности, незаконных задержаний граждан. На втором месте (41 решения) - неоправданно долгое судебное производство.

На третьем месте (37 решений) среди нарушений, по которым были вынесены решения в 2018 году - невозможность получить эффективную правовую защиту в национальных судах. В части решений ЕСПЧ констатировал нарушение сразу нескольких статей Конвенции.

В пяти делах, дошедших до финального решения, нарушений со стороны Украины не было найдено.

"Из-за длительности рассмотрения в ЕСПЧ сейчас преимущественно выносятся решения о нарушениях, имевших место еще до Революции достоинства", - отмечается в сообщении.

1 января 2019 года сообщалось, что министерство юстиции Украины подало в Европейский суд по правам человека иск о нарушениях прав человека в аннексированном Россией Крыму.