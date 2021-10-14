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ЕСПЧ признал нарушение Украиной прав судьи Самсина и назначил ему 5000 евро компенсации

Цей матеріал також доступний українською
14.10.2021, 19:06
ЕСПЧ признал нарушение Украиной прав судьи Самсина и назначил ему 5000 евро компенсации - Фото
Игорь Самсин (Фото: LIGA.net)

Европейский суд по правам человека постановил, что Украина нарушила права бывшего судьи Верховного суда Игоря Самсина, когда уволила его в соответствии с законом об очистке власти. ЕСПЧ назначил Самсину 5000 евро компенсации. Об этом сообщает пресс-служба ЕСПЧ.

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Экс-судья Верховного суда подал иск против Украины в ЕСПЧ, заявив о нарушении по отношению к нему восьмой статьи Европейской конвенции по правам человека – о праве на уважение частной и семейной жизни. ЕСПЧ пришел к выводу, что Украина нарушила эту статью.

В 2014 году Самсина уволили с должности судьи Верховного суда во исполнение закона о люстрации – он возглавлял Высшую квалификационную комиссию судей.  Ему запретили работать на государственных должностях до конца 2024 года, а его имя внесли в публичный реестр люстрованных. Ему также отказали в отставке, которая предоставляла бы ему льготы, предусмотренные по должности.

ЕСПЧ постановил, что государство Украина не оценивала Самсина на соответствие критериям люстрации на индивидуальной основе, а аргумент о непредставлении экс-судьей декларации признала недостаточным.

"Наложение на истца мероприятий в рамках закона "Об очистке власти" не было необходимым в демократическом обществе. Поэтому в этом случае произошло нарушение статьи 8 ЕКПЧ", – говорится в решении суда.

ЕСПЧ обязал Украину выплатить Самсину 5000 евро компенсации и возместить 1500 евро судебных издержек.

О восстановлении экс-судью в должности или удалении его имени из люстрационного реестра в решении ЕСПЧ не сказано.

СПРАВКА. Игорь Самсин стал судьей Верховного суда в 1995 году, в 2003-ем парламент избрал его судьей бессрочно.

После вступления в силу закона об очистке власти в октябре 2014-го судьи ВСУ должны были подать декларации о том, подпадают ли они под люстрацию, но Самсин этого вовремя не сделал.

В 2015 году министерство юстиции обратилось в Высший совет юстиции (теперь – Высший совет правосудия) о несоответствии Самсина. Он попытался подать в отставку, но ВСЮ отказался рассматривать это представление до принятия решения о люстрации.

В апреле 2017-го Самсина люстрировали. Он обжаловал это решение в Верховном суде и выиграл в сентябре 2018 года в Кассационном админсуде ВС и в январе 2019-го – апелляцию в Большой палате ВС. Кроме того, Самсин обжаловал увольнение в Конституционном суде. Это дело еще продолжается.

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Наталия Медведева
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еспч люстрация Игорь Самсин
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