ЕСПЧ: владелец Facebook-страницы несет ответственность за чужие комментарии под постами

Европейский суд по правам человека признал, что владелец аккаунта в соцсети несет ответственность за комментарии, оставленные под его постами другими пользователями. Об этом свидетельствует решение ЕСПЧ от 2 сентября, опубликованное на сайте суда.

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В 2011 году во Франции кандидат в депутаты Жюльен Санчес опубликовал на своей странице в Facebook пост, в котором раскритиковал своего политического оппонента по избирательному округу, заместителя мэра города Ним.

Под публикацией политика появились комментарии расистского характера о том, что оппонент Санчеса "превратил Ним в Алжир", о "торговле наркотиками, управляемой мусульманами" и о "массажных салонах, где занимаются проституцией".

Тогда оппонент Санчеса обратился в правоохранительные органы с требованием открыть дело против Санчеса. Суд пришел к выводу, что раз у Санчеса открыт доступ к странице в соцсети, он несет ответственность за комментарии под его публикациями. За разжигание ненависти и оскорбление мусульманского сообщества под постом Санчесу и комментаторам назначили штраф в размере 5000 евро. После апелляции Санчеса штраф уменьшили до 3000 евро.

В 2015 году политик обратился в ЕСПЧ, заявив о нарушении права на свободу выражения мнения, гарантированного статьей 10 Конвенции по правам человека. Также Санчес утверждал, что в силу загруженного графика не мог контролировать все комментарии, которые оставляют у него на странице.

Однако ЕСПЧ не увидел нарушения Конвенции и поддержал позицию судов Франции.

По словам судьи ЕСПЧ от Украины Анны Юдковской, таким образом суд впервые указал, что у владельцев аккаунтов есть "особые обязанности контроля и бдительности", в частности, если человек решает сделать свою страницу открытой, дает возможность оставлять комментарии и публикует контент, который может спровоцировать язык ненависти.

По ее словам, с выводом ЕСПЧ не согласилась одна судья, по мнению которой возложение такой ответственности на владельцев Facebook-аккаунта является угрозой для свободы слова. Особенно это касается публичных лиц с большим количеством "друзей".

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Оксана Житнюк

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