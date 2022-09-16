"Есть много подтверждений". Данилов о пьянстве среди близкого окружения Путина

Секретарь Совета национальной безопасности Алексей Данилов не исключает того, что высшее российское военное командование увеличило употребление алкогольных напитков. Об этом секретарь СНБО сказал в интервью львовскому телевидению.

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Данилова спросили, верит ли он в сообщения российских журналистов о том, что диктатор РФ "Владимир Путин обеспокоен, что его близкое окружение спивается".

"Судя по тому, как они себя ведут, что они пишут в определенных мессенджерах – это не только "вера", это многочисленные подтверждения этих вещей", – сказал Данилов.

Он заявил, что пьянство и Россия – "это как близнецы", и россияне постоянно этим занимались.

Секретарь СНБО подчеркнул, что нужно различать россиян и народы, которые они колонизировали.

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Наталія Медведєва

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