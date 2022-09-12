Данилов ответил Медведеву на "тотальную капитуляцию". Назвал его "начинающим блогером"

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов ответил экс-президенту и зампредседателя Совбеза РФ Дмитрию Медведеву на требование о "тотальной капитуляции" Украины. Об этом он написал в Twitter.

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Данилов назвал Медведева "начинающим блогером" и заявил, что ему мысленно нужно находиться не с Украиной, а с государствами по типу Северной Кореи и "саддамовским бункером, где он будет прятаться".

"И уже наконец-то перестаньте писать слово Россия с большой буквы и привыкайте к тому, что "вы еще не отступали", — написал Данилов.

Ранее Медведев прокомментировал заявление президента Владимира Зеленского о том, что Украина не будет вести переговоры с Россией, так как Кремль может говорить только языком ультиматумов. Он заявил, что требование России — это "тотальная капитуляция на условиях РФ".

Министр юстиции Денис Малюська ранее объяснял, что мирные переговоры с Россией не ведутся, потому что РФ готова подписывать договор только на условиях капитуляции Украины.

Он также сообщил, что Украина хочет получить от России репарации за войну в размере не менее $300 млрд. Сумма ущерба намного больше, но $300 млрд – это международные активы Центрального банка РФ, замороженные в рамках санкций.

2 сентября Зеленский заявил, что "ключевого момента" для переговоров с Россией сейчас нет, поскольку оккупанты все хотят решать силой.

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Дмитро Гриниченко

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