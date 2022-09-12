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Данилов ответил Медведеву на "тотальную капитуляцию". Назвал его "начинающим блогером"

Цей матеріал також доступний українською
12.09.2022, 14:37
Данилов ответил Медведеву на
Алексей Данилов (Фото: СНБО)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов ответил экс-президенту и зампредседателя Совбеза РФ Дмитрию Медведеву на требование о "тотальной капитуляции" Украины. Об этом он написал в Twitter.

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Данилов назвал Медведева "начинающим блогером" и заявил, что ему мысленно нужно находиться не с Украиной, а с государствами по типу Северной Кореи и "саддамовским бункером, где он будет прятаться". 

"И уже наконец-то перестаньте писать слово Россия с большой буквы и привыкайте к тому, что "вы еще не отступали", — написал Данилов. 

Ранее Медведев прокомментировал заявление президента Владимира Зеленского о том, что Украина не будет вести переговоры с Россией, так как Кремль может говорить только языком ультиматумов. Он заявил, что требование России — это "тотальная капитуляция на условиях РФ". 

  • Министр юстиции Денис Малюська ранее объяснял, что мирные переговоры с Россией не ведутся, потому что РФ готова подписывать договор только на условиях капитуляции Украины.
  • Он также сообщил, что Украина хочет получить от России репарации за войну в размере не менее $300 млрд. Сумма ущерба намного больше, но $300 млрд – это международные активы Центрального банка РФ, замороженные в рамках санкций.
  • 2 сентября Зеленский заявил, что "ключевого момента" для переговоров с Россией сейчас нет, поскольку оккупанты все хотят решать силой.

Читайте также: Переговоры с Россией сейчас невозможны – Зеленский

Дмитро Гриниченко
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Россия война переговоры Дмитрий Медведев Алексей Данилов
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