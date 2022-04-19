Есть признаки, что Россия так и не извлекла уроков из предыдущих неудач – Даунинг-стрит

Есть некоторые признаки, что Россия не извлекла уроков из предыдущих неудач на севере Украины и при наступлении на Донбассе снова бросает свои части в бой "вразброс". Об этом сказал журналистам пресс-секретарь премьера Великобритании, сообщает Guardian.

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На прошедшем сегодня заседании кабинета министров Борис Джонсон проинформировал коллег о ситуации в Украине, заявив, что Путин "возмущен нанесенными ему поражениями, но полон решимости добиться хоть какой-то победы, независимо от того, во сколько жизней она обойдется".

Старший советник по национальной безопасности также сообщил кабинету министров, что Путин сосредоточил внимание на Донбассе и что "следующей фазой войны, вероятно, станет борьба на истощение, которая может продлиться несколько месяцев".

На Даунинг-стрит считают, что Россия будет стремиться использовать преимущество в численности войск, "но Украина уже показала, что это вряд ли будет иметь решающее значение".

19 апреля Соединенные Штаты созывают встречу лидеров ЕС и НАТО из-за наступления, которое начала Россия на Донбассе.

Сергей Бережной

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