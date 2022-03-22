"Есть выбор. Не ошибитесь". Резников обратился к людям на оккупированной части Донбасса

Если вы проживаете на временно оккупированной части Донбасса и не совершали военных преступлений – скрывайтесь от мобилизации в гибридную армию РФ: после войны вам ничего не будет угрожать в свободной Украине. С такими словами глава Минобороны Алексей Резников обратился к жителям ОРДЛО.

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Учитывая важность обращения, LIGA.net приводит его полный текст ниже.

"Жителям Донецка, Луганска, Макеевки, Горловки, Енакиево, Алчевска, Красного Луча, Краснодона и других городов нашего Донбасса.

Обращаюсь к жителям временно оккупированных Россией отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Кремль развязал полномасштабную войну, прикрываясь словами, что вас нужно защитить. Вы лучше меня знаете, чем на самом деле обернулась эта "защита". Не только для Украины вообще – но и для вас. Для ваших близких и соседей.

Вы лучше меня знаете, что за три недели эскалации в ваших городах уже сотни убитых. Обычных людей. Которых забрали с заводов и шахт, вручили автомат и бросили под пули.

В последние дни украинская армия все чаще берет в плен людей, которых российские оккупанты насильственно мобилизовали и бросили в бой как пушечное мясо. Мы знаем и вы знаете, что масштабы насильственной мобилизации увеличиваются.

Мобилизованные "ЛДНР" не входят в статистику потерь российской армии, потому что для Москвы вы только расходный материал. Для них вас нет. Вскоре количество убитых жителей ОРДЛО перевалит за тысячу.

"Защитники" из России сейчас уничтожают Мариуполь. В прямом смысле. Весь город. Россияне уже стерли с лица земли Волноваху и ряд других городов. Большие разрушения в Луганской области. Московские орды "освобождают" регион от школ, больниц, дорог, предприятий. "Освобождают" Донецкую и Луганскую области от дончан и луганчан.

Их вполне устроит, если вместо цветущего украинского Донбасса останется неживая пустыня. А вас это устроит?

Вы наверняка видите, что планы россиян идут прахом. Украинские воины уже уничтожили более 15 000 российских солдат. россия проиграет эту войну и впадет в хаос. Ей будет точно не до вас.

Хочу сказать.

Мы по-прежнему считаем вас гражданами Украины. Мы считаем вас своими.

Если вы не совершали преступления – вам ничего не угрожает. С каким-либо разногласиями разберемся впоследствии. Вся наша страна – это разные украинцы, мы можем себе позволить быть разными, потому что мы свободный народ. Но мы едины.

Старайтесь любым способом уклониться от насильственной мобилизации. Это сохранит вам жизнь. Если вас все равно забрали в российские войска, старайтесь как можно быстрее перейти на сторону украинской армии.

Все, кто уже сдал оружие – в безопасности. Мы разберемся со всеми формальностями. Главное – избежать непоправимого и сохранить жизнь.

Если вы совершили злодеяние, но хотите спастись, – бегите. Или сдайтесь. Только очень быстро. Действенное раскаяние будет учтено. Если вы сдаетесь с техникой или поможете пленить российского офицера, можете рассчитывать на смягчение наказания. И это будет справедливый суд, а не судилище, к которому вас пытались приучить за эти 8 лет.

Совершившие преступления после отбывания наказания будут иметь возможность вернуться к нормальной жизни. Нам нужны рабочие руки для восстановления Донбасса после очищения его от оккупантов. А вы сами нужны своим семьям, своим близким.

Это ваш шанс.

Обращаюсь к матерям, женам, подругам тех, кто может попасть в лапы русских захватчиков. Прячьте ваших близких. Укрывайте от беды. Они потом вас поблагодарят и вы вместе порадуетесь. Не верьте российской пропаганде, она несет только горе и смерть. Слушайте свое сердце.

Украина обеспечит мир и благополучие всех наших регионов, которые сейчас мучает война. Вместе мы сделаем это скорее.

Помните, время идет.

После зверств россии в Мариуполе, Харькове, Сумах, Чернигове наши воины настроены выжечь всех интервентов и их пособников раскаленным железом.

Не окажется среди них.

Не ошибитесь".

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Евгений Пилипенко

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