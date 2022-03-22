Российский оккупант "Миша" сдался разведке ВСУ и передал им свой танк – советник главы МВД

Российский военный из состава оккупационных войск РФ сдался и передал Вооруженным Силам Украины свой танк. Об этом в Facebook пишет советник главы МВД Виктор Андрусив.

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Где именно и когда произошел этот эпизод войны, не сообщается. Автор пишет, что "несколько дней назад написал, что есть новости, окончательно показывающие излом русской армии".

"Сейчас уже могу рассказать. Хотел вам видео показать, но спецназовцы попросили этого не делать. Российский солдат сдал нам танк за вознаграждение", – пишет замглавы Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам в 2015–2016 годах.

По его словам, несколько недель в Нацполиции идентифицировали телефоны, которыми пользуются россияне (украинские номера), – и на них регулярно присылают смс о том, как "правильно" сдаться в плен и сдать технику.

"Несколько дней назад нам позвонил по телефону "Миша". Мы передали информацию в ГУР МО. Ему определили место, куда подъехать. Он подъехал. С дрона убедились, что он сам, и это не засада. После этого спецназовцы его задержали. Оказалось, что из экипажа танка остался он один, остальные сбежали домой. Смысла воевать он не видел", – рассказал Андрусив, исполнительный директор аналитического центра Украинский институт будущего.

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Он пишет, что оккупант вернуться в РФ не мог, "потому что командир сказал, что расстреляет и спишет на боевые потери".

Военнопленный рассказал, что оккупантам "практически не осталось, что есть", "управление войсками хаотично и практически отсутствует", плюс "деморализация колоссальная".

Андрусив пишет, что "Миша" до окончания войны "будет проживать в комфортных условиях с телевизором, телефоном, кухней и душем", а после получит $10 000 за сданный танк "и возможность подать на гражданство".

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Евгений Пилипенко

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