Есть юбилей. Украинские военные уничтожили 200 российских самолетов – сводка потерь

За прошедшие сутки силы обороны Украины уничтожили 250 российских военных и один самолет, который стал 200-м с начала широкомасштабной войны. С 24 февраля армия РФ потеряла уже 26 900 человек, говорится в сводке потерь от Генштаба ВСУ.

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Вчера самые большие потери у оккупантов были на Кураховском направлении. С 24 февраля по 13 мая армия России потеряла на войне в Украине:

личного состава – около 26 900 (+250) человек ликвидировано,

танков ‒ 1205 (+10),

боевых бронированных машин ‒ 2900 (+27),

артиллерийских систем – 542 (+8),

РСЗО – 193 (+2),

средств ПВО – 88 (+1),

самолетов – 200 (+1),

вертолетов – 162 (+1),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 405 (+7),

крылатых ракет – 95 (+1),

кораблей/катеров – 13 (0),

автомобильной техники и автоцистерн – 2042 (+23),

спецтехники – 41 (0).

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Марк Сировой

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