"Это почти преступно". Эксглава ЦРУ рассказал о слабых и сильных сторонах России

Отношение русского командования к своим солдатам – одна из слабых сторон россиян в этой войне. Впрочем, сильные стороны у них тоже.

Генерал, экспредседатель ЦРУ Дэвид Петреус (Фото: YES)

То, как россияне используют своих солдат – это почти преступно. И это одна из слабых сторон России в войне. Об этом в интервью LIGA.net заявил командующий Международными объединенными вооруженными силами в Ираке и Афганистане, экс-директор ЦРУ (в 2011-2012 годах) генерал Дэвид Петреус.

"Они плохо обучены. Они могут даже никогда не встречаться со своим командиром роты, а тем более батальона. Их бросают в смертоносные штурмы. Они не способствуют развитию инновационной культуры на небольшом уровне, на уровне небольшого подразделения", – перечислил генерал.

Он подчеркнул, что украинская разведка постоянно оценивает сильные и слабые стороны России. "Курская операция показывает, что одно слабое место точно удалось найти. Уверен, что будут другие", – подчеркнул Петреус.

Вместе с тем, Россия имеет ряд сильных сторон, кроме преимущества в размерах и поддержке стран так называемой "веси зла". Одна из них состоит в том, что эта страна является "нисходящей системой".

"Если верхушка страны решает, что нужно взяться за определенную разработку или адаптацию, они могут приказать реализовать это очень быстро. Вся система будет работать на это. Хотя, возможно, это будет и не так эффективно, как реализация инициативы, которая идет снизу вверх. Да" , кстати, в основном происходит в Украине", – объяснил эксглава ЦРУ.

Мощность обороны россиян в Запорожье была очень заметна, добавил Петреус: "Несколько линий обороны, огромные минные поля, глубокие траншеи, подземные бункеры, заграждения из колючей проволоки, артиллерия, дроны. Я не могу представить более сложной линии фронта, чем эта".