"Це майже злочинно". Ексголова ЦРУ розповів про слабкі і сильні сторони Росії

Ставлення російського командування до своїх солдатів – одна зі слабких сторін росіян у цій війні. Втім, сильні сторони вони також мають.

Генерал, ексголова ЦРУ Девід Петреус (Фото: YES)

Те, як росіяни використовують своїх солдатів, – це майже злочинно. І це – одна зі слабких сторін Росії у війні. Про це в інтерв’ю LIGA.net заявив командувач Міжнародними об'єднаними збройними силами в Іраку й Афганістані, ексдиректор ЦРУ (у 2011-2012 роках) генерал Девід Петреус.

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"Вони погано навчені. Вони можуть навіть ніколи не зустрічатися зі своїм командиром роти, а тим паче батальйону. Їх кидають у смертоносні штурми. Вони не сприяють розвитку інноваційної культури на невеликому рівні, на рівні невеликого підрозділу", – перерахував генерал.

Він також наголосив, що українська розвідка постійно оцінює сильні та слабкі сторони Росії. "Курська операція показує, що одне слабке місце точно вдалося знайти. Впевнений, що будуть інші", – підкреслив Петреус.

Разом з тим, Росія має також низку сильних сторін, окрім переваги у розмірах та підтримки країн так званої "вісі зла". Одна з них полягає у тому, що ця країна є "низхідною системою".

"Якщо верхівка країни вирішує, що треба взятись за певну розробку чи адаптацію, вони можуть наказати реалізувати це дуже швидко. Вся система працюватиме на це. Хоча, можливо, це буде і не так ефективно, як реалізація ініціативи, яка йде знизу вверх. Так, до речі, переважно відбувається в України", – пояснив ексголова ЦРУ.

Потужність оборони росіян на Запоріжжі була дуже помітною, додав Петреус: "Кілька ліній оборони, величезні мінні поля, глибокі траншеї, підземні бункери, загородження з колючого дроту, артилерія, дрони. Я не можу уявити складнішої лінії фронту, ніж ця".