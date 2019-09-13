"Это политика". Климкин рассказал, кто стоит за делом на него

Павел Климкин Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Бывший министр иностранных дел Павел Климкин объяснил, откуда взялось уголовное дело против него. Он рассказал об этом в посте в Facebook.

"Бывший депутат Вовк решил попробовать обвинить меня в чем-то, связанном с минскими договоренностями. Да, подчеркиваю, именно договоренностями, а не соглашениями - это политические, а не юридические обязательства Украины", - написал он.

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"Так вот, господин Вовк, как "профессиональный заявщик", насколько я понимаю, после отказа НАБУ технично обжаловал ее в суде и суд конечно же заставил НАБУ внести его "опус" в Единый реестр досудебных расследований", - заявил Климкин.

По его словам, эта ситуация "не про коррупцию, а про политику".

Климкин заявил, что минские договоренности не выполняются, потому что это не хочет Россия: "У нее планы совсем другие и они не про Донбасс, а про всех нас: про Украину, точнее, сделать так, чтобы нас совсем не было".

"Если это сознательная попытка испортить мне репутацию, то я об этом, безусловно, позабочусь. А если это попытка помешать новой команде продвигаться вперед, то тут уже ставки совсем другие. А больше пока что, уважая принцип Верховенства права, ничего комментировать не буду. На это еще будет время", - резюмировал Климкин.