Суд обязал НАБУ открыть дела против Порошенко и Климкина

Соломенский районный суд Киева обязал НАБУ внести в Единый госреестр досудебных расследований сведения об уголовных правонарушениях, якобы совершенных пятым президентом Петром Порошенко и министром иностранных дел Павлом Климкиным. Об этом говорится в решении суда на сайте ЕГДР.
Бюро должно выполнить решение суда в течение 24 часов.
Как следует из решения суда, в НАБУ было подано заявление о якобы совершенных Порошенко и Климкиным уголовных правонарушениях по статье о злоупотреблении властью или служебным положением.
В чем конкретно они могли состоять, не уточняется.
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