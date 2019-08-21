Суд обязал НАБУ открыть дела против Порошенко и Климкина

Порошенко и Климкин (Фото: пресс-служба президента)

Соломенский районный суд Киева обязал НАБУ внести в Единый госреестр досудебных расследований сведения об уголовных правонарушениях, якобы совершенных пятым президентом Петром Порошенко и министром иностранных дел Павлом Климкиным. Об этом говорится в решении суда на сайте ЕГДР.

Бюро должно выполнить решение суда в течение 24 часов.

Как следует из решения суда, в НАБУ было подано заявление о якобы совершенных Порошенко и Климкиным уголовных правонарушениях по статье о злоупотреблении властью или служебным положением.

В чем конкретно они могли состоять, не уточняется.

Читайте также: Порошенко заявил о попытке рейдерского захвата канала Прямой