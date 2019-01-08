"Это Прага провоцировала Гитлера?": посол Украины ответил Клаусу

Евгений Перебийнис

Несколько дней назад второй президент Чехии Вацлав Клаус заявил в интервью каналу ТV Prima, что политическая элита Запада, включая чешскую, якобы "подталкивает Украину к провокациям против России", однако президент РФ Владимир Путин "действует осторожно и трезво". Посол Украины в Праге Евгений Перебыйнис у себя в Twitter резко отреагировал на подобные высказывания.

По мнению Клауса, Путин "не реагирует на каждую провокацию", пишет Radio.cz.

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Перебыйнис через микроблог спросил у экс-лидера Чехии, согласен ли он с теми, кто считал, что в 1938 году Чехословакия "спровоцировала осторожного и здравомыслящего (лидера нацистской Германии Адольфа) Гитлера".

Владимир Путин и Вацлав Клаус, 2006 год (фото — ЕРА):

Комментарий дипломата поддержал чешский депутат Европарламента, бывший военкор Яромир Штетин, а также экс-глава фракции правоцентристской партии ТОР 09 Мирослав Калоусек.

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