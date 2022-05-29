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"Это стратегия коммуникации РФ". Лондон отреагировал на ультиматум Кремля по Черному морю

Цей матеріал також доступний українською
29.05.2022, 10:02
Морской торговый порт Южный (Фото: пресс-служба АМПУ)

Россия продвигает лживые нарративы о блокаде Черного моря, чтобы запутать аудиторию и обвинить во всем Запад. Об этом пишет британское Минобороны со ссылкой на свою разведку.

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Британцы комментировали слова замглавы МИД РФ Андрея Руденко, который заявил, что Россия якобы готова дать гуманитарный коридор в Черном море для экспорта украинского зерна при условии, что Украина разминирует территорию вокруг Одессы.

По словам разведчиков, слова Руденко соответствуют основному принципу российской стратегии коммуникации: предоставить альтернативный (пусть даже неубедительный) нарратив, чтобы усложнить понимание ситуации аудиторией.

Британцы отметили, что Украина установила мины только из-за угрозы российского морского десанта. РФ же наоборот продемонстрировала, что готова использовать глобальную продовольственную безопасность в политических целях, а затем представить себя "разумным игроком" и обвинить во всех бедах Запад.

Попытки России использовать ситуацию, чтобы ослабить санкции, указывает на давление, которое они оказывают на кремлевский режим, добавили разведчики.

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Марк Сировой
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Одесса мид рф зерно порт мины черное море андрей руденко
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