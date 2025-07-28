"Это так лицемерно". В Раде отреагировали на участие Матвиенко в саммите в Женеве

Елена Кондратюк (Фото: Facebook-аккаунт вице-спикера)

Председатель Совета Федерации (верхняя палата российского парламента) Валентина Матвиенко, несмотря на санкции, прилетела в Женеву для участия во Всемирной конференции руководителей парламентов. Заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк, которая на саммите представляет Украину, назвала это "умиротворением агрессора" и лицемерием.

По ее словам, этот саммит спикеров раз в пять лет проводит Межпарламентский союз – всемирная организация, которая объединяет 181 парламент.

Кондратюк заявила, что Украина всегда участвует в таких саммитах. И Россия очень любит, а ей позволяют. Вице-спикер отметила, что по дороге в Швейцарию увидела новость, что в Женеве приземлился борт Матвиенко.

"Швейцария, которая присоединилась к европейским пакетам санкций против России, принимает самолет с подсанкционными лицами! А как же запрет на взлет и посадку российских самолетов? Там не только Матвиенко, которая в швейцарском санкционном списке с 2014 года, там еще как минимум трое подсанкционных в делегации – вице-спикеры", – написала Кондратюк.

Она подчеркнула, что межпарламентский союз, который создан для поддержания мира, предоставляет трибуну агрессору.

"И цветы, эти цветы у трапа самолета в Женеве! Честно, первая мысль была – развернуться и уехать домой. Это так лицемерно. Опять умиротворять агрессора. Еще и там, где принимались Женевские конвенции", – сказала чиновница.

Фото: ресурс оккупантов

Кондратюк заявила, что таки поедет на саммит. Там она планирует выступление с трибуны на общем собрании всех спикеров. Также запланированы двусторонние встречи.

"И, конечно, буду держать украинскую повестку дня! Буду выступать в дискуссии о роли и парламентском сотрудничестве ради мира, справедливости и процветания", – добавила вице-спикер.

Украина просит:

→ одобрять выделение военной и гуманитарной помощи;

→ особенно средств противовоздушной обороны. Потому что это – именно гуманитарная помощь;

→ продолжать санкционное давление на государство-агрессора. Замороженные активы РФ – направить на восстановление разрушенного;

→ мы приветствуем инициативы вроде Лондонской "коалиции желающих" и формата Weimar+ как примеры слаженного европейского лидерства;

→ именно поэтому мы призываем все парламенты-члены МПС активно участвовать в миротворческих усилиях. В частности принять участие в Четвертом парламентском саммите Международной Крымской платформы.

А также:

→ осуществлять визиты в Украину;

→ приобщаться к Международной коалиции по вопросам возвращения детей Bring Kids Back.