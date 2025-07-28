"Це так лицемірно". У Раді відреагували на участь Матвієнко в саміті у Женеві

Олена Кондратюк (Фото: Facebook-акаунт віцеспікерки)

Голова Ради Федерації (верхня палата російського парламенту) Валентина Матвієнко, попри санкції, прилетіла в Женеву для участі у Всесвітній конференції керівників парламентів. Заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк, яка на саміті представляє Україну, назвала це "замирюванням агресора" та лицемірством.

За її словами, цей саміт спікерів раз на п’ять років проводить Міжпарламентський союз – всесвітня організація, яка обʼєднує 181 парламент.

Кондратюк заявила, що Україна завжди бере участь у таких самітах. І Росія дуже любить, а їй дозволяють. Віцеспікерка зазначила, що дорогою до Швейцарії побачила новину, що в Женеві приземлився борт Матвієнко.

"Швейцарія, яка приєдналася до європейських пакетів санкцій проти Росії, приймає літак із підсанкційними особами! А як же заборона на зліт і посадку російських літаків? Там не тільки Матвієнко, яка у швейцарському санкційному списку з 2014 року, там ще як мінімум троє підсанкційних в делегації – віцеспікери", – написала Кондратюк.

Вона наголосила, що міжпарламентський союз, який створено для підтримки миру у світі, дає трибуну агресору.

"І квіти, ці квіти біля трапу літака в Женеві! Чесно, перша думка була – розвернутися і поїхати додому. Це так лицемірно. Знову замирювати агресора. Ще й там, де приймалися Женевські конвенції", – сказала посадовиця.

Фото: ресурс окупантів

Кондратюк заявила, що таки поїде на саміт. Там вона планує виступ з трибуни на загальних зборах усіх спікерів. Також заплановано двосторонні зустрічі.

"І, звісно, триматиму український порядок денний! Виступатиму в дискусії про роль та парламентську співпрацю заради миру, справедливості та процвітання", – додала віцеспікерка.

Україна просить:

→ схвалювати виділення військової та гуманітарної допомоги;

→ особливо засобів протиповітряної оборони. Бо це – саме гуманітарна допомога;

→ продовжувати санкційний тиск на державу-агресора. Заморожені активи РФ – спрямувати на відбудову зруйнованого;

→ ми вітаємо ініціативи на кшталт Лондонської "коаліції охочих" і формату Weimar+ як приклади злагодженого європейського лідерства;

→ саме тому ми закликаємо всі парламенти-члени МПС активно долучатися до миротворчих зусиль. Зокрема взяти участь у Четвертому парламентському саміті Міжнародної Кримської платформи.

А також:

→ здійснювати візити в Україну;

→ долучатися до Міжнародної коаліції з питань повернення дітей Bring Kids Back.