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"Это цензура, как в России". ООН запретила называть войну – войной, Кулеба отреагировал

Цей матеріал також доступний українською
08.03.2022, 18:04

Организация Объединенных Наций запретила своим сотрудникам называть войну в Украине – войной или вторжением. Об этом сообщает Irish Times со ссылкой на письмо, которое якобы разослали сотрудникам.

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Вместо этого ООН дала указание использовать термины "конфликт" или "военное наступление" для описания вторжения России.

Также сотрудникам запретили описывать ситуацию как войну и добавлять украинский флаг в личные или официальные аккаунты в социальных сетях или на веб-сайтах.

Новая коммуникационная политика объясняется в электронном письме необходимостью избежать "репутационного риска". "Мы как международные гражданские служащие обязаны быть беспристрастными", — говорится в e-mail.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отреагировал на это сообщение твиттом: "Трудно поверить, что ООН могла фактически ввести такую же цензуру, какую Кремль вводит сейчас внутри России". Он призывает ООН оперативно опровергнуть эту информацию, если она ложная: "На карту поставлена репутация ООН".

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Валерия Кондратова
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дмитрий кулеба война с россией Организация объединенных наций
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