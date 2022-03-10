UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Это вам не митинги разгонять". ГУР МО опубликовало список военных преступников из ОМОН

Цей матеріал також доступний українською
10.03.2022, 17:21

Главное управление разведки Минобороны опубликовало список военных преступников ОМОН управления Росгвардии по Нижнегородской области. Они участвуют в карательных операциях против мирного населения на временно оккупированных территориях.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В новом списке — 20 омоновцев, с указанием ФИО и должности в структуре Росгвардии.

"Это вам не митинги разгонять". ГУР МО опубликовало список военных преступников из ОМОН

"Украина — это вам не детей и бабушек на митингах резиновыми дубинками разгонять. Фамилии ваши есть. Расплата близко", – говорится в сообщении.

Полный список ГУР МО — по ссылке.

Читайте также: Вторжение РФ в Украину: танки и ракетные обстрелы городов. Главные новости – хроника

Валерия Кондратова
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война с россией гур мо ОМОН военные преступники
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 