"Это вам не митинги разгонять". ГУР МО опубликовало список военных преступников из ОМОН

Главное управление разведки Минобороны опубликовало список военных преступников ОМОН управления Росгвардии по Нижнегородской области. Они участвуют в карательных операциях против мирного населения на временно оккупированных территориях.

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В новом списке — 20 омоновцев, с указанием ФИО и должности в структуре Росгвардии.

"Украина — это вам не детей и бабушек на митингах резиновыми дубинками разгонять. Фамилии ваши есть. Расплата близко", – говорится в сообщении.

Полный список ГУР МО — по ссылке.

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Валерия Кондратова

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