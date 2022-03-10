"Это вам не митинги разгонять". ГУР МО опубликовало список военных преступников из ОМОН
10.03.2022, 17:21
Главное управление разведки Минобороны опубликовало список военных преступников ОМОН управления Росгвардии по Нижнегородской области. Они участвуют в карательных операциях против мирного населения на временно оккупированных территориях.
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В новом списке — 20 омоновцев, с указанием ФИО и должности в структуре Росгвардии.
"Украина — это вам не детей и бабушек на митингах резиновыми дубинками разгонять. Фамилии ваши есть. Расплата близко", – говорится в сообщении.
Полный список ГУР МО — по ссылке.
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