"Это зверство! Немедленно закройте небо" – Зеленский после удара РФ по роддому в Мариуполе

Президент Владимир Зеленский требует немедленно закрыть небо и остановить убийства, иначе "мир будет соучастником". Об этом он написал в Twitter, реагируя на авиаудар российских оккупантов по роддому в Мариуполе.

"Мариуполь. Прямой удар российских войск по роддому. Люди под завалами. Дети под завалами. Это зверство! Сколько еще мир будет соучастником, игнорируя террор? Немедленно закройте небо! Немедленно остановите убийства! Вы имеете силу. Но, похоже, теряете человечность", – отметил президент.

К своему сообщению он приложил видео последствий авиаудара по роддому.

Mariupol. Direct strike of Russian troops at the maternity hospital. People, children are under the wreckage. Atrocity! How much longer will the world be an accomplice ignoring terror? Close the sky right now! Stop the killings! You have power but you seem to be losing humanity. pic.twitter.com/FoaNdbKH5k