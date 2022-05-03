"Это звездный час Украины". Джонсон 3 мая обратится к Верховной Раде

3 мая премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратится к Верховной Раде, чтобы выразить слова поддержки на фоне наступления российских оккупантов на юге и востоке Украины. Об этом сообщает британское правительство.

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Как отмечается, Джонсон станет первым мировым лидером, выступившим перед парламентом Украины с начала полномасштабной войны.

Выступление состоится в онлайн-режиме.

Премьер-министр Великобритании будет приветствовать сопротивление Украины тирании как образец для всего мира.

Он напомнит о решимости Великобритании во время Второй мировой войны и скажет: "Мы помним наше время величайшей опасности как наш звездный час".

Он будет говорить, что храбрость, которую проявили украинские защитники в борьбе против российских захватчиков, означает, что эта война также прославится как "звездный час" Украины.

Выступление перед украинскими депутатами станет ответом на историческое обращение президента Владимира Зеленского к британской Палате общин в марте.

Поскольку Россия пытается сосредоточить наступление на южных и восточных регионах Украины после неудачной попытки взять Киев, Джонсон обратится к народным депутатам с вдохновляющей речью.

Он скажет украинскому парламенту: "Когда моя страна столкнулась с угрозой вторжения во время Второй мировой войны, наш парламент – как и ваш – продолжал собираться на протяжении всего конфликта, а британский народ проявлял такое единство и решимость, что мы помним наш период величайшей опасности, как наш звездный час".

"Это звездный час Украины, эпическая глава в вашей национальной истории, которую будут помнить и рассказывать будущие поколения. Ваши дети и внуки скажут, что украинцы научили мир тому, что грубая сила агрессора ничего не значит против моральной силы народа, решившего быть свободным", – скажет Джонсон.

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Наталия Медведева

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