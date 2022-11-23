Этого по телевизору не говорят. Отец оккупанта о применении россиянами фосфора – перехват

Главное управление разведки опубликовало перехват телефонного разговора одного из российских военных со своим отцом, в котором он рассказывает о том, как оккупанты в Украине используют фосфорные боеприпасы.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Отец военнослужащего отмечает, что по российскому телевидению об этом не говорят.

– Ну, у нас фосфора еще много, говорит военный.

– Чего? – переспрашивает его отец.

– Наши, говорю, фосфором еще кидают.

– А зачем?

– Ну выжигают их – 4000 градусов.

– Да? Эту х...йню по телевизору не показывают.

СПРАВКА. По данным Международного комитета Красного Креста, воспламенившийся фосфор горит при температуре более 800 градусов по Цельсию, а пожары могут распространяться на значительные площади, вплоть до нескольких сотен квадратных километров.



Применение такого оружия может вызвать очень тяжкие и болезненные увечья или же привести к медленной мучительной смерти.



Дополнительные протоколы 1977 года к Женевской конвенции запрещают применение боеприпасов с белым фосфором, если гражданские лица из-за этого подвергаются опасности.

Отец оккупанта при этом убежден, что Польша якобы хочет забрать у России Калининград (бывший немецкий город Кенигсберг, который отошел СССР по решению Потсдамской конференции в результате Второй мировой войны).

Читайте также: "Наши их фосфором жгли. У них такой фигни нет, только у нас" – перехват СБУ видео

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.