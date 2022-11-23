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Этого по телевизору не говорят. Отец оккупанта о применении россиянами фосфора – перехват

Цей матеріал також доступний українською
23.11.2022, 10:57
Этого по телевизору не говорят. Отец оккупанта о применении россиянами фосфора – перехват - Фото
Фосфорные боеприпасы над Попасной. Фото из Фейсбука Сергея Гайдая

Главное управление разведки опубликовало перехват телефонного разговора одного из российских военных со своим отцом, в котором он рассказывает о том, как оккупанты в Украине используют фосфорные боеприпасы.

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Отец военнослужащего отмечает, что по российскому телевидению об этом не говорят.

– Ну, у нас фосфора еще много, говорит военный.
– Чего? – переспрашивает его отец.
– Наши, говорю, фосфором еще кидают.
– А зачем?
– Ну выжигают их – 4000 градусов.
– Да? Эту х...йню по телевизору не показывают.

СПРАВКА. По данным Международного комитета Красного Креста, воспламенившийся фосфор горит при температуре более 800 градусов по Цельсию, а пожары могут распространяться на значительные площади, вплоть до нескольких сотен квадратных километров.

Применение такого оружия может вызвать очень тяжкие и болезненные увечья или же привести к медленной мучительной смерти.

Дополнительные протоколы 1977 года к Женевской конвенции запрещают применение боеприпасов с белым фосфором, если гражданские лица из-за этого подвергаются опасности.

Отец оккупанта при этом убежден, что Польша якобы хочет забрать у России Калининград (бывший немецкий город Кенигсберг, который отошел СССР по решению Потсдамской конференции в результате Второй мировой войны). 

Читайте также: "Наши их фосфором жгли. У них такой фигни нет, только у нас" – перехват СБУ видео

Вадим Ребрина
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война перехват гур мо фосфорные боеприпасы
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