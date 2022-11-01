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"Наши их фосфором жгли. У них такой фигни нет, только у нас" – перехват СБУ видео

Цей матеріал також доступний українською
01.11.2022, 17:07
Взрыв фосфорного боеприпаса над Попасной (Фото - Telegram Сергій Гайдай)
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Оккупант в разговоре с женой рассказывает об использовании россиянами в Украине фосфорных зарядов, не упоминая, что их применение запрещено. Перехват телефонного разговора опубликовала Служба безопасности Украины.

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СБУ утверждает, что в разговоре описано применение фосфорных зарядов против Бахмута. 

"Наши хохлов фосфором жгли. Салюты были ночью. Эта (фигня) если на кожу попадает, на тело, прожигает до костей", – говорит оккупант. 

Россиянин подчеркивает, что у Украины подобных боеприпасов нет.

"У них нет такой (фигни), только у наших есть", – говорит он.

Дополнительные протоколы 1977 года к Женевской конвенции запрещают применение боеприпасов с белым фосфором, если гражданские лица из-за этого подвергаются опасности.

Слушайте также: "Комбат психанул, решил залить конкретно": перехват ГУР о применении фосфора армией РФ

Сергій Бережний
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телефонный разговор перехват СБУ фосфорные боеприпасы
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