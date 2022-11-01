Оккупант в разговоре с женой рассказывает об использовании россиянами в Украине фосфорных зарядов, не упоминая, что их применение запрещено. Перехват телефонного разговора опубликовала Служба безопасности Украины.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

СБУ утверждает, что в разговоре описано применение фосфорных зарядов против Бахмута.

"Наши хохлов фосфором жгли. Салюты были ночью. Эта (фигня) если на кожу попадает, на тело, прожигает до костей", – говорит оккупант.

Россиянин подчеркивает, что у Украины подобных боеприпасов нет.

"У них нет такой (фигни), только у наших есть", – говорит он.

Дополнительные протоколы 1977 года к Женевской конвенции запрещают применение боеприпасов с белым фосфором, если гражданские лица из-за этого подвергаются опасности.

Слушайте также: "Комбат психанул, решил залить конкретно": перехват ГУР о применении фосфора армией РФ

Сергій Бережний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.