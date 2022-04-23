Эвакуация из Мариуполя снова сорвана – Андрющенко

Сегодняшняя попытка эвакуировать гражданских жителей из Мариуполя снова была сорвана, сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Андрющенко пишет, что в 11 часов в объявленной точке сбора для эвакуации находились не менее 200 мариупольцев, ожидавших отправки в Запорожье. Однако, вместо обещанных российской стороной автобусов, к мариупольцам подъехали российские военные, которые приказали им расходиться, "потому что сейчас будет обстрел".

Фактически людей разогнали силой, а обещанные автобусы так и не подогнали.

При этом оккупанты подали несколько автобусов на посадку в 200 метрах от согласованной точки эвакуации. Севшим в автобусы мариупольцам было объявлено, что эвакуация будет только в Докучаевск, то есть, на оккупированную территорию. Возможности выйти из автобусов людям не дали, утверждает Андрющенко.

Сегодня сообщалось, что выезд колонны эвакуационных автобусов из Мариуполя запланирован в 12:00 по маршруту Мариуполь-Мангуш-Бердянск-Токмак-Орехов-Запорожье.

Сергей Бережной

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.