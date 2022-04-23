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Эвакуация из Мариуполя снова сорвана – Андрющенко

Цей матеріал також доступний українською
23.04.2022, 17:54
Эвакуация из Мариуполя снова сорвана – Андрющенко - Фото
Мариуполь (Иллюстративное фото - EPA)

Сегодняшняя попытка эвакуировать гражданских жителей из Мариуполя снова была сорвана, сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

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Андрющенко пишет, что в 11 часов в объявленной точке сбора для эвакуации находились не менее 200 мариупольцев, ожидавших отправки в Запорожье. Однако, вместо обещанных российской стороной автобусов, к мариупольцам подъехали российские военные, которые приказали им расходиться, "потому что сейчас будет обстрел".

Фактически людей разогнали силой, а обещанные автобусы так и не подогнали.

При этом оккупанты подали несколько автобусов на посадку в 200 метрах от согласованной точки эвакуации. Севшим в автобусы мариупольцам было объявлено, что эвакуация будет только в Докучаевск, то есть, на оккупированную территорию. Возможности выйти из автобусов людям не дали, утверждает Андрющенко.

Сегодня сообщалось, что выезд колонны эвакуационных автобусов из Мариуполя запланирован в 12:00 по маршруту Мариуполь-Мангуш-Бердянск-Токмак-Орехов-Запорожье.

Сергей Бережной
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гуманитарный коридор эвакуация мариуполь
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