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Эвакуация из Мариуполя: горсовет назвал маршрут на 23 апреля

Цей матеріал також доступний українською
23.04.2022, 07:47
Эвакуация из Мариуполя: горсовет назвал маршрут на 23 апреля - Фото
Руины Мариуполя (фото - ЕРА)

Эвакуация из заблокированного Мариуполя в Запорожье начнется в 11 часов в субботу, сообщает Мариупольский горсовет. 

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Уточняется, что эвакуация начнется в 11 часов от бульвара Шевченко на кольце возле ТЦ "Порт-Сити".

Выезд колонны эвакуационных автобусов  запланирован в 12:00 по маршруту: Мариуполь-Мангуш-Бердянск-Токмак-Орехов-Запорожье.

Горсовет информировал, что эвакуироваться смогут женщины, дети и пожилые люди. 

По предварительной информации есть возможность присоединится частным автомобилям к эвакуационной колонне автобусов.

Ирина Верещук также вчера сообщала, что  сегодня Украина сможет открыть гуманитарный коридор из Мариуполя и призвала горожан следить за официальными  сообщениями.

  • Мариуполь практически с начала полномасштабного вторжения РФ находится в блокаде и под постоянными обстрелами армии РФ. Город практически полностью разрушен. На подконтрольном украинским военным заводе Азовсталь скрываются от обстрелов много женщин и детей
  • 21 апреля эвакуационный коридор из Мариуполя не сработал так, как планировалось. Из города выехали четыре автобуса, но до Запорожья доехали три. В автобусах находились 79 человек – женщины, дети и пожилые люди. Дорога заняла почти 30 часов. 

Читайте также: Россия не отвечает на предложение об обмене для спасения защитников Мариуполя – Зеленский

Наталия Фреик
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гуманитарный коридор эвакуация мариуполь
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