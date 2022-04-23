Эвакуация из Мариуполя: горсовет назвал маршрут на 23 апреля

Эвакуация из заблокированного Мариуполя в Запорожье начнется в 11 часов в субботу, сообщает Мариупольский горсовет.

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Уточняется, что эвакуация начнется в 11 часов от бульвара Шевченко на кольце возле ТЦ "Порт-Сити".

Выезд колонны эвакуационных автобусов запланирован в 12:00 по маршруту: Мариуполь-Мангуш-Бердянск-Токмак-Орехов-Запорожье.

Горсовет информировал, что эвакуироваться смогут женщины, дети и пожилые люди.

По предварительной информации есть возможность присоединится частным автомобилям к эвакуационной колонне автобусов.

Ирина Верещук также вчера сообщала, что сегодня Украина сможет открыть гуманитарный коридор из Мариуполя и призвала горожан следить за официальными сообщениями.

Мариуполь практически с начала полномасштабного вторжения РФ находится в блокаде и под постоянными обстрелами армии РФ. Город практически полностью разрушен. На подконтрольном украинским военным заводе Азовсталь скрываются от обстрелов много женщин и детей.

21 апреля эвакуационный коридор из Мариуполя не сработал так, как планировалось. Из города выехали четыре автобуса, но до Запорожья доехали три. В автобусах находились 79 человек – женщины, дети и пожилые люди. Дорога заняла почти 30 часов.

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Наталия Фреик

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