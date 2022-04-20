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Часть автобусов с мирными мариупольцами едут в сторону Запорожья – глава ОВА

Цей матеріал також доступний українською
20.04.2022, 21:00
Часть автобусов с мирными мариупольцами едут в сторону Запорожья – глава ОВА - Фото
Скриншот с видео

Эвакуационный коридор из Мариуполя сегодня не сработал так, как планировалось, заявила глава Минреинтеграции Ирина Верещук. Однако, по словам главы Мариупольской ОВА Павла Кириленко, часть автобусов с людьми движется в сторону подконтрольной Украине территории.

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"К сожалению, гуманитарный коридор из Мариуполя сегодня не сработал так, как планировалось. Из-за отсутствия контроля над собственными военными на местах оккупанты не смогли обеспечить должное прекращение огня", – сказала Верещук.

Также россияне не смогли обеспечить своевременный подвоз людей к точке, где ждали автобусы, отметила она.

По словам министра, завтра утром усилия на Мариупольском направлении будут возобновлены.

Кириленко же в эфире телемарафона сообщил, что сегодня был объявлен "так называемый эвакуационный коридор именно оккупантами, российской стороной".

В этом эвакуационном коридоре в сторону Запорожья должно было двигаться определенное количество автобусов.

"Из заявленного количества автобусов их было гораздо меньше. В точках сбора люди, конечно, собрались, но мало кто попал в указанные автобусы. Сейчас часть этих автобусов идет по определенному РФ маршруту движения", – сказал Кириленко.

Он отметил, что как только водители автобусов выйдут на связь, он сразу сообщит, "кто из жителей Мариуполя попал на подконтрольную украинской власти территорию". Также глава ОВА сообщит, будет ли в дальнейшем использоваться "указанный алгоритм".

Мариупольский горсовет опубликовал видео колонны автобусов с комментарием: "Орехов. Колонна автобусов и машин скорой помощи готова к продолжению эвакуации мариупольцев. Украина все свои обязательства выполнила. Ожидаем выполнения своих обязательств с другой стороны".

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Вадим Ребрина
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