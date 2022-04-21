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79 человек эвакуированы из Мариуполя. Должны были выехать несколько тысяч

Цей матеріал також доступний українською
21.04.2022, 23:26
79 человек эвакуированы из Мариуполя. Должны были выехать несколько тысяч - Фото
Скриншот с видео

Три автобуса с эвакуированными жителями Мариуполя, которым вчера удалось покинуть город, добрались до Запорожья. Соответствующий сюжет был показан в эфире телемарафона.

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В автобусах находились 79 человек — женщины, дети и пожилые люди. Дорога до Запорожья заняла почти 30 часов.

Глава Минреинтеграции Ирина Верещук сообщила, что эвакуация из Мариуполя "идет очень туго". "Со стороны россиян все происходит очень сложно, хаотично, медленно и, конечно, нечестно", – сказала она.

Верещук потребовала от РФ отпустить людей, которые "фактически просто в заложниках стоят на блокпосту".

"79 человек. Заявляли о том, что нужно несколько тысяч вывезти одноразово. Это не коридор. Мы должны говорить о коридоре из "Азовстали". Это тысячи людей, которые должны выйти. Для этого должен быть прекращен огонь", – сказала министр.

Из Мариуполя вчера выехали четыре автобуса, но до Запорожья доехали три — один из автобусов до сих пор находится на временно оккупированной территории.

Читайте также: Украина предварительно договорилась о гуманитарном коридоре из Мариуполя – маршрут

Вадим Ребрина
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