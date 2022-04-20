Украина предварительно договорилась о гуманитарном коридоре из Мариуполя – маршрут

Украинская власть предварительного договорилась о гуманитарном коридоре из блокадного Мариуполя в Запорожье. Об этом сообщила в Facebook вице-премьер и министр реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

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По ее словам, есть предварительная договоренность о гуманитарном коридоре для женщин, детей и пожилых людей.

Сбор – сегодня, 20 апреля, с 14:00 на пересечении улиц Таганрогская и 130-ой Таганрогской дивизии. Колонна будет двигаться по маршруту: Мариуполь – Мангуш – Бердянск – Токмак – Орихив – Запорожье.

Верещук призвала следить за официальными обновлениями, ведь из-за сложной ситуации с безопасностью могут происходить изменения во время действия коридора.

Мариуполь практически с начала полномасштабного вторжения РФ находится под блокадой и постоянным обстрелами армии РФ. Город практически полностью разрушен. На подконтрольном украинским военным заводе "Азовсталь" скрываются от обстрелов много женщин и детей.

Защитники города продолжают сопротивление в тяжелых условиях и сковывают значительную группировку вражеских войск, не давая ей уйти в другие районы Донбасса.

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Марк Сировой

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