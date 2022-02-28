Эвакуация из Волновахи сорвана: оккупанты обстреляли транспортную колонну из "градов"

Транспорт, отправленный в Волноваху для эвакуации людей, не добрался до места назначения из-за того, что колонна попала под обстрел из российских "градов". Об этом сообщил в Facebook глава Донецкой ОВЦА Павел Кириленко.

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Кириленко пишет, что весь состав эвакуационной колонны цел и находится сейчас в укрытиях.

При этом утром из Волновахи своим ходом в сторону Угледара успешно выехали около десяти легковых автомобилей.

Кириленко пишет, что представители областных и районных властей ждут жителей Волновахи в населенном пункте, название которого людям сообщают звонком те, кого жители Волновахи хорошо знают.

Глава Донецкой ОВЦА утверждает, что как только утихнут обстрелы, попытку эвакуировать людей повторят.

Кириленко обращается в международные гуманитарные организации с призывом отреагировать на тяжелую гуманитарную ситуацию и содействовать созданию "зеленого коридора" для эвакуации жителей Волновахи.

"Люди уже третий день под обстрелами без воды, еды, электричества. Им нужна помощь!!!!! Даже русские оккупационные войска должны это понимать!" – пишет Кириленко.

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Сергей Бережной

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