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05.04.2019, 19:08

Евродепутат призвала Зеленского и Порошенко объяснить приоритеты

Евродепутат призвала Зеленского и Порошенко объяснить приоритеты - Фото
Ребекка Хармс Фото: facebook.com/RebeccaHarmsMEP

Ребекка Хармс сказала, что больше всего вопросов у нее к Зеленскому

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Депутат Европарламента Ребекка Хармс призвала кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко объяснить свои программы избирателям и представить приоритеты в своей политике на следующие 5 лет. Об этом Хармс сказала в комментарии Hromadske.

"Мой призыв к обоим кандидатам: объясните ваши программы, предложите украинцам, каковы ваши приоритеты на 5 лет, как противостоять бедности, как выиграть войну на востоке, войну против Украины, и оккупацию. Как общаться с Западом", - сказала депутат.

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Хармс подчеркнула, что больше всего вопросов у нее к Зеленскому, но и политика Порошенко, по ее мнению, сфокусирована на общих вещах.

"Для нас позиции президента Порошенко более понятны, но я также скажу, что в своей кампании он сфокусирован на общих вещах: "армия, язык, вера". Это также не является ответом на то, чего многие из украинцев ждут", - добавила Хармс.

Согласно результатам недавнего соцопроса, украинские избиратели недостаточно осведомлены о предложениях кандидатов Порошенко и Зеленского по ключевым общественным проблемам, особенно это касается избирателей Зеленского. К примеру, предложения по политике в отношении России хорошо известны 18% избирателей Зеленского и 51% избирателей Порошенко.

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Теги: Владимир Зеленский, петр порошенко, ребекка хармс, программа
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