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04.04.2019, 16:35

О позиции Зеленского по РФ знают 18% его избирателей - опрос

О позиции Зеленского по РФ знают 18% его избирателей - опрос - Фото
Петр Порошенко и Владимир Зеленский (коллаж - LIGA.net)

Меньше всего избиратели осведомлены о возможных кадровых назначениях обоих кандидатов

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Украинские избиратели недостаточно осведомлены о предложениях кандидатов Петра Порошенко и Владимира Зеленского по ключевым общественным проблемам, особенно это касается избирателей Зеленского. Таковы результаты соцопроса, проведенного фондом Демократические инициативы совместно с Киевским международным институтом социологии.

В частности, предложения по установлению мира в Донбассе хорошо известны лишь 20% избирателей Зеленского и 40% избирателей Порошенко.

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Предложения по политике в отношении России хорошо известны 18% избирателей Зеленского и 51% избирателей Порошенко.

О предложениях по реформе вооруженных сил знают 10% избирателей Зеленского и 48% избирателей Порошенко.

С предложениями по европейской интеграции знакомы 22% аудитории Зеленского и 61% - Порошенко.

Планы по вступлению в НАТО известны 16% избирателей Зеленского и 62% - Порошенко.

Меньше всего избиратели осведомлены о возможных кадровых назначениях обоих кандидатов. Считают, что хорошо знают об этом, только 18% избирателей Зеленского и столько же избирателей Порошенко.

Предложения своих кандидатов по реформированию судов и правоохранительных органов знают 14% избирателей Зеленского и 28% избирателей Порошенко.

Полевой этап исследования проходил с 20 по 26 марта 2019 года. Всего было опрошено 1600 респондентов во всех областях Украины, кроме Автономной Республики Крым. В Донецкой и Луганской областях опрос проводился только на территориях, контролируемых Украиной.

Статистическая погрешность (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,7% для показателей близких к 50%, 3,2% - для показателей близких к 25%, 2,2% - для показателей близких к 10%, 1,7% - для показателей близких к 5%.

Финансирование опроса осуществлено в рамках проекта МАТРА Посольства Королевства Нидерландов.

Недавно Зеленский ответил на вопрос журналистов, что он скажет главе РФ Владимиру Путину, если станет президентом и встретится с ним.

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Теги: Владимир Зеленский, петр порошенко, Донбасс, агрессия
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