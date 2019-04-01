Зеленский ответил, что скажет Путину, если встретится: видео

Владимир Зеленский (скриншот видео)

Кандидат в президенты Владимир Зеленский ответил на вопрос журналистов, что он скажет главе РФ Владимиру Путину, если станет президентом и встретится с ним.

"Если встречусь с господином Путиным, я ему скажу: Ну наконец-то вы вернули наши территории. Сколько готовы еще компенсировать денег за то, что вы отобрали наши территории и помогали людям, которые участвовали в эскалации Крыма и Донбасса, помогали на всем их страшном, жестоком, отвратительном пути?", - сказал он.

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Володимир Зеленський відповів на наше питання, що скаже Путіну, якщо переможе на виборах і зустрінеться з ним pic.twitter.com/bul7Sm1bHc — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 31 березня 2019 р.

Ранее Зеленский также ответил на обвинения президента Петра Порошенко в том, что он - марионетка олигарха Игоря Коломойского.

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