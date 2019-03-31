Зеленский ответил Порошенко: Так вы марионетка Свинарчука?

Петр Порошенко и Владимир Зеленский (коллаж - LIGA.net)

Кандидат в президенты Владимир Зеленский ответил на заявление действующего главы государства Петра Порошенко о том, что Зеленский – марионетка олигарха Игоря Коломойского, передает корреспондент LIGA.net.

"Только что видели пресс-конференцию нашего гаранта. Он еще раз сказал, что я марионетка Коломойского. У меня только один вопрос: так вы марионетка Свинарчука или Свинарчук ваша марионетка?", - сказал он.

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Ранее Порошенко заявил, что перед вторым туром "готов к диалогу с теми, кого не убедил перед первым", и назвал Зеленского "марионеткой" Коломойского.

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