Еврокомиссия одобрила план реформ Украины для выделения 50 млдр евро
Европейская комиссия одобрила план реформ украинского правительства, которое откроет путь к выделению Украине 50 млдр евро в рамках программы Ukraine Facility. Об этом сообщили в пресс-службе органа.
В Еврокомиссии отметили, что положительно оценивают украинский план комплексной стратегии реформ и инвестиций государства на следующие четыре года.
"Финансирование в рамках программы поможет Украине поддерживать работу администрации, выплачивать зарплаты и пенсии, предоставлять базовые государственные услуги, а также поддерживать возобновление и реконструкцию, пока страна продолжает защищаться от российской агрессии", – говорится в сообщении органа.
Выплаты будут осуществляться, как отметили в Еврокомиссии, при реализации согласованных шагов в отношении будущих реформ и инвестиций, а также соблюдения демократических механизмов.
Согласно оценке исполнительного органа ЕС, украинский план реформ отвечает целям Ukraine Facility, что будет способствовать устойчивому экономическому росту и привлечению инвестиций для усиления потенциала роста страны в средней и долгосрочной перспективе.
В Еврокомиссии рассказали, что план определяет 69 реформ и 10 инвестиций, разбитых на 146 качественных и количественных показателей, включающих 15 сфер, среди которых энергетика, сельское хозяйство, транспорт, "зеленый" и цифровой переход, человеческий капитал, а также государственные предприятия, бизнес-сфера, государственные финансы и децентрализация.
"Положительная оценка Еврокомиссией украинского плана откроет путь к регулярным выплатам в рамках украинского фонда. Этим предложением мы еще раз демонстрируем, что Европа будет с Украиной столько, сколько потребуется, и что мы готовы оказать такую необходимую финансовую поддержку", – сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.
- 27 февраля Европейский парламент одобрил предоставление 50 млрд евро помощи Украине на период 2024-2027 годов.
- 28 февраля Совет ЕС окончательно утвердил программу Ukraine Facility.
- 18 марта Кабмин одобрил план для Ukraine Facility и передал его Еврокомиссии.
- 20 марта Украина получила первый транш в 4,5 млрд евро по новой программе финансовой помощи Евросоюза.
- В тот же день Минэкономики обнародовали текст плана Ukraine Facility, который является основой предоставления Евросоюзом финансовой поддержки для Украины.