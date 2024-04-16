Еврокомиссия одобрила план реформ Украины для выделения 50 млдр евро

В Еврокомиссии отметили, что выплаты будут при реализации согласованных шагов по реформам и инвестициям, а также соблюдение механизмов демократии

Флаг Украины и Евросоюза (Фото: Depositphotos)

Европейская комиссия одобрила план реформ украинского правительства, которое откроет путь к выделению Украине 50 млдр евро в рамках программы Ukraine Facility. Об этом сообщили в пресс-службе органа.

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В Еврокомиссии отметили, что положительно оценивают украинский план комплексной стратегии реформ и инвестиций государства на следующие четыре года.

"Финансирование в рамках программы поможет Украине поддерживать работу администрации, выплачивать зарплаты и пенсии, предоставлять базовые государственные услуги, а также поддерживать возобновление и реконструкцию, пока страна продолжает защищаться от российской агрессии", – говорится в сообщении органа.

Выплаты будут осуществляться, как отметили в Еврокомиссии, при реализации согласованных шагов в отношении будущих реформ и инвестиций, а также соблюдения демократических механизмов.

Согласно оценке исполнительного органа ЕС, украинский план реформ отвечает целям Ukraine Facility, что будет способствовать устойчивому экономическому росту и привлечению инвестиций для усиления потенциала роста страны в средней и долгосрочной перспективе.

В Еврокомиссии рассказали, что план определяет 69 реформ и 10 инвестиций, разбитых на 146 качественных и количественных показателей, включающих 15 сфер, среди которых энергетика, сельское хозяйство, транспорт, "зеленый" и цифровой переход, человеческий капитал, а также государственные предприятия, бизнес-сфера, государственные финансы и децентрализация.

"Положительная оценка Еврокомиссией украинского плана откроет путь к регулярным выплатам в рамках украинского фонда. Этим предложением мы еще раз демонстрируем, что Европа будет с Украиной столько, сколько потребуется, и что мы готовы оказать такую необходимую финансовую поддержку", – сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.