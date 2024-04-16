Єврокомісія схвалила план реформ України для виділення 50 млдр євро

В Єврокомісії зауважили, що надаватимуть виплати за умов реалізації узгоджених кроків щодо реформ та інвестицій, а також дотримання демократичних механізмів

Прапор України та Єросоюзу (Фото: Depositphotos)

Європейська комісія схвалила план реформ українського уряду, який відкриє шлях до виділення Україні 50 млдр євро у рамках програми Ukraine Facility. Про це повідомили у пресслужбі органу.

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В Єврокомісії зазначили, що позитивно оцінюють український план щодо комплексної стратегії реформ та інвестицій держави на наступні чотири роки.

"Фінансування в рамках програми допоможе Україні підтримувати роботу адміністрації, виплачувати зарплати та пенсії, надавати базові державні послуги, а також підтримувати відновлення та реконструкцію, поки країна продовжує захищатися від російської агресії", – йдеться у повідомленні органу.

Виплати здійснюватимуться, як зауважили в Єврокомісії, за умов реалізації узгоджених кроків щодо майбутніх реформ та інвестицій, а також дотримання демократичних механізмів.

Згідно з оцінкою виконавчого органу ЄС, український план реформ відповідає цілям Ukraine Facility, що сприятиме сталому економічному зростанню та залученню інвестицій для посилення потенціалу зростання країни в середній та довгостроковій перспективі.

В Єврокомісії розповіли, що план визначає 69 реформ та 10 інвестицій, розбитих на 146 якісних та кількісних показників, які охоплюють 15 сфер, включаючи енергетику, сільське господарство, транспорт, "зелений" і цифровий перехід, людський капітал, а також державні підприємства, бізнес-середовище, державні фінанси й децентралізацію.

"Позитивна оцінка Єврокомісією українського плану відкриє шлях до регулярних виплат в рамках українського фонду. Цією пропозицією ми ще раз демонструємо, що Європа буде з Україною стільки, скільки буде потрібно, і що ми готові надати таку необхідну фінансову підтримку", – сказала глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.