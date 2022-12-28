Еврокомиссия передает Украине 120 школьных автобусов и даст еще – фото
28.12.2022, 16:13
Фото - europa.eu
Еврокомиссия собрала для отправки в Украину 120 автобусов для школьников и 14 млн евро на приобретение следующей партии. Об этом сообщает Twitter Еврокомиссии.
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Еврокомиссия ранее призвала страны ЕС выделить Украине гуманитарную помощь и обеспечить украинских детей школьными автобусами.
Инициативу поддержали Эстония, Финляндия, Австрия, Германия и Литва, которые вместе предоставили 120 школьных автобусов.
Кроме того, в рамках инициативы собрано также 14 млн евро для приобретения еще 120 автобусов.
- Ранее сообщалось, что общая сумма денежных выплат украинцам от разных агентств ООН и других гуманитарных организаций превысила $1 млрд.
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