Еврокомиссия передает Украине 120 школьных автобусов и даст еще – фото

Еврокомиссия собрала для отправки в Украину 120 автобусов для школьников и 14 млн евро на приобретение следующей партии. Об этом сообщает Twitter Еврокомиссии.

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Еврокомиссия ранее призвала страны ЕС выделить Украине гуманитарную помощь и обеспечить украинских детей школьными автобусами.

Инициативу поддержали Эстония, Финляндия, Австрия, Германия и Литва, которые вместе предоставили 120 школьных автобусов.

Кроме того, в рамках инициативы собрано также 14 млн евро для приобретения еще 120 автобусов.

Ранее сообщалось, что общая сумма денежных выплат украинцам от разных агентств ООН и других гуманитарных организаций превысила $1 млрд.

Сергій Бережний

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