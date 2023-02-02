Европарламент призвал подготовить практический план для вступления Украины в ЕС

Европейский парламент перед запланированным на завтра саммитом ЕС-Украина принял резолюцию, которая предусматривает создание практического плана ("дорожной карты") вступления Украины в Евросоюз.

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Текст резолюции "призывает тех, кто примет участие в предстоящем саммите между ЕС и Украиной, работать над началом переговоров о вступлении и поддержать "дорожную карту" с изложением следующих шагов для обеспечения присоединения Украины к единому рынку ЕС, уделяя особое внимание предоставлению ощутимых выгод украинскому обществу и гражданам от начала процесса и на каждом этапе перехода".

Европарламент также напомнил, что Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС при условии, что Украина проведет реформы для обеспечения верховенства права и борьбы с коррупцией. Отчет Еврокомиссии по мониторингу этого процесса ожидается весной 2023 года.

В резолюцию включен призыв государствам ЕС "увеличить и ускорить военную помощь Украине, в частности предоставление оружия", и выражается поддержка решениям по обеспечению Украины современной бронетехникой и системами ПВО, а также обучению боевых экипажей для них.

Отдельным пунктом Европарламент "призывает государства-члены поддержать десять мирных предложений, представленных президентом Украины Владимиром Зеленским".

23 июня 2022 года Украина и Молдова получили статус кандидата в ЕС.

2 февраля 2023 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина до конца года будет готова к началу формальных переговоров по присоединению к Европейскому Союзу.

Сергій Бережний

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