UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Европарламент призвал подготовить практический план для вступления Украины в ЕС

Цей матеріал також доступний українською
02.02.2023, 17:14
Европарламент призвал подготовить практический план для вступления Украины в ЕС - Фото
Европарламент (Фото: EPA)

Европейский парламент перед запланированным на завтра саммитом ЕС-Украина принял резолюцию, которая предусматривает создание практического плана ("дорожной карты") вступления Украины в Евросоюз.  

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Текст резолюции "призывает тех, кто примет участие в предстоящем саммите между ЕС и Украиной, работать над началом переговоров о вступлении и поддержать "дорожную карту" с изложением следующих шагов для обеспечения присоединения Украины к единому рынку ЕС, уделяя особое внимание предоставлению ощутимых выгод украинскому обществу и гражданам от начала процесса и на каждом этапе перехода".

Европарламент также напомнил, что Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС при условии, что Украина проведет реформы для обеспечения верховенства права и борьбы с коррупцией. Отчет Еврокомиссии по мониторингу этого процесса ожидается весной 2023 года.

В резолюцию включен призыв государствам ЕС "увеличить и ускорить военную помощь Украине, в частности предоставление оружия", и выражается поддержка решениям по обеспечению Украины современной бронетехникой и системами ПВО, а также обучению боевых экипажей для них.  

Отдельным пунктом Европарламент "призывает государства-члены поддержать десять мирных предложений, представленных президентом Украины Владимиром Зеленским".

Сергій Бережний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
европарламент реформы вступление в евросоюз резолюция
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 