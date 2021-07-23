Европейский суд отклонил первые требования по жалобе России против Украины

Вчера стало известно, что Россия пожаловалась на Украину в Европейский суд по правам человека, возложив на украинскую сторону ответственность за нехватку воды в Крыму, гибель людей на Майдане и катастрофу MH17. Сегодня ЕСПЧ отказал РФ в обеспечительных мерах. Об этом написал в Facebook замминистра юстиции Иван Лищина.

Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте

Лищина отметил, что делу присвоен номер. При этом уже на начальном этапе рассмотрения дела суд отказал РФ в применении обеспечительных мер по правилу 39 регламента.

Ссылаясь на правило 39, Россия требовала от ЕСПЧ обязать Украину прекратить блокировку поставок пресной воды в Крым, отменить запрет на вещание русскоязычных каналов, доступ к интернет-платформам и печатным изданиям на русском языке.

Примечательно, что жалобу Россия подала на русском языке, хотя документы в ЕСПЧ обычно подаются на английском или французском языке.

22 июля 2021 года генпрокуратура РФ заявила, что подала первую в истории жалобу на Украину в ЕСПЧ, в которой в частности потребовала вернуть воду в оккупированный Крым.

Читайте также: Россию будут судить за Крым. ЕСПЧ признал частично приемлемой жалобу Украины

Дарья Мостовая

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.