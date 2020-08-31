Евросолидарность провела съезд: ключевые решения и заявления

В команде партии - бывшие политзаключенные Кремля Роман Сущенко и Владимир Балух

Партия Европейская Солидарность идет на местные выборы, чтобы остановить пророссийский реванш и строить европейскую жизнь в Украине. Об этом шла речь на проведенном сегодня в Киеве съезде партии, сообщает пресс-служба Евросолидарности.

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Там говорят, что в своей команде объединили патриотов из разных политических сил.

Команды Евросолидарности в областные и городские советы возглавят "те, кто хорошо знает, что такое европейские ценности, потому что слишком сильно ощутили на себе российскую реальность". Среди них — бывшие политзаключенные Кремля Роман Сущенко и Владимир Балух.

К команде Евросолидарности присоединились также активисты из других политических сил: Волынский штаб партии возглавила волонтер Юлия Вусенко, депутат Луцкого горсовета от Самопомощи. "В Полтаве от ЕС пойдет общественная активистка Юлия Городчанина, которая баллотировалась в парламент от партии Голос", - говорится в сообщении. Также к команде ЕС присоединился бывший депутат от Народного фронта Леонид Емец.

Списки в облсоветы возглавят депутаты из фракции Евросолидарность Михаил Забродский и Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Лидер партии, пятый президент Петр Порошенко отметил, что "угроза московского реванша не уменьшилась", и что Евросолидарность идет на местные выборы для того, чтобы защитить одну из ключевых своих реформ — децентрализацию.

"Мало вступить в Европейский Союз - важно европейские стандарты внедрить и обеспечить в Украине. В больших и малых городах, в объединенных общинах", - сказал Порошенко.

Выступая на съезде, Порошенко назвал партию Оппозиционная платформа — За жизнь "врагами Украины", сообщает Еспресо.tv.

"Наша с вами задача - минимизировать результат ОПЗЖ. Потому что ОПЗЖ - это враг не Европейской солидарности и Порошенко, ОПЗЖ - это враг Украины. Это пятая колонна, которая совершенно открыто работает на Россию, на Москву, на Кремль и на Путина", - сказал Порошенко.

При этом фракцию Слуга народа пятый президент назвал "политическими оппонентами", хотя и "дилетантами", которые "не способны управлять страной".

Сегодня Центральная избирательная комиссия объявила, что с 5 сентября в Украине стартует избирательный процесс местных выборов, назначенных на 25 октября 2020 года.

Вадим Ребрина

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