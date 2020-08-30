Местные выборы состоятся и в "красной" зоне, а избирательный процесс начнется 5 сентября

По заявлению ЦИК, избирательный процесс стартует уже через неделю, а в Минздраве отметили, что выборы пройдут во всех карантинных зонах

Сегодня Центральная избирательная комиссия объявила, что с 5 сентября в Украине стартует избирательный процесс местных выборов, назначенных на 25 октября 2020 года. По словам главного санврача Виктора Ляшко, местные выборы пройдут и в тех населенных пунктах, которые будут находиться в "красной" зоне. Об этом он заявил в эфире ICTV.

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Как отметил Ляшко, если в стране не будет введено чрезвычайное положение, то выборы состоятся во всех карантинных зонах, в том числе "красной".

В Украине уже наработаны все рекомендации безопасного проведения выборов — в качестве примера была взята Польша, добавил он.

СПРАВКА. Избирательный процесс местных выборов предусматривает такие этапы: создание избирательных округов и формирование комиссий, составление/уточнение/проверку списков избирателей, выдвижение и регистрацию кандидатов, предвыборную агитацию, само голосование, подсчет голосов и определение результата выборов.

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Дарья Мостовая

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