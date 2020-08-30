Местные выборы состоятся и в "красной" зоне, а избирательный процесс начнется 5 сентября
По заявлению ЦИК, избирательный процесс стартует уже через неделю, а в Минздраве отметили, что выборы пройдут во всех карантинных зонах
Сегодня Центральная избирательная комиссия объявила, что с 5 сентября в Украине стартует избирательный процесс местных выборов, назначенных на 25 октября 2020 года. По словам главного санврача Виктора Ляшко, местные выборы пройдут и в тех населенных пунктах, которые будут находиться в "красной" зоне. Об этом он заявил в эфире ICTV.
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Как отметил Ляшко, если в стране не будет введено чрезвычайное положение, то выборы состоятся во всех карантинных зонах, в том числе "красной".
В Украине уже наработаны все рекомендации безопасного проведения выборов — в качестве примера была взята Польша, добавил он.
- 15 июля Верховная Рада большинством голосов утвердила постановление, согласно которому местные выборы состоятся 25 октября этого года.
- 17 августа Ляшко заявил, что если более 50% Украины окажется в "красной" карантинной зоне, то будет рассматриваться вопрос о переносе выборов.
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