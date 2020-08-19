Местные выборы. Садовый будет баллотироваться в мэры Львова

Андрей Садовый считает, что не может бросить Львов "на произвол судьбы", поэтому должен идти на выборы мэра города

Мэр Львова Андрей Садовый выдвинет свою кандидатуру на должность городского головы на местных выборах в октябре. Об этом он заявил в видеообращении на Facebook.

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Садовый отметил, что сегодня у него день рождения, и звонящие его поздравить задают вопрос - пойдет ли он снова в мэры.

Мэр Львова перечислил дела, которые считает необходимым завершить в городе, в частности - строительство мусороперерабатывающего завода, ремонт ряда улиц, больницы скорой помощи и так далее. "Бросить это все на произвол судьбы? Как-то это несерьезно. Поэтому - иду", - заявил Садовий.

В марте 2019 года Садовый заявлял, что не будет баллотироваться на четвертый мэрский срок.

В мае 2020 года Садовый пессимистично оценил перспективы создания партии мэров под местные выборы.

Денис Юдин

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