COVID-19. Ляшко объяснил, в каком случае могут перенести местные выборы

Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября 2020 года

Если более чем 50% территории Украины будет в "красной" зоне карантина, то будет рассматриваться вопрос о переносе местных выборов. Об этом в эфире телеканала Украина 24 заявил главный санврач Виктор Ляшко.

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Ляшко напомнил, что сегодня Украина поделена на так называемые территории эпидемиологической опасности.

"И если мы будем отмечать превышение (забоваемости, - ред), 50% территории будет в "красной зоне", то это будет основанием для того, чтобы серьезно задуматься о целесообразности проведения массовых мероприятий, в том числе и выборов", - сказал Ляшко, уточнив, что Украина ориентируется на опыт Польши, где недавно переносили президентские выборы из-за COVID-19.

По его словам, их четкие рекомендации показали, что соблюдение противоэпидемическим норм не влияет на увеличение случаев коронавирусной болезни.

Он считает, что пока сложно спрогнозировать, будет ли перенесена дата проведения местных выборов из-за коронавируса, поскольку ситуация может проясниться уже в начале октября.

Местные выборы в Украине должны состояться 25 октября.

вся страна станет "красной зоной", тогда, возможно, нужно будет ограничивать проведение массовых мероприятий. 23 июля Ляшко заявлял , что если

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Арина Толина

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