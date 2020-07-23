COVID-19. В Минздраве оценили риски проведения местных выборов

Главный санврач Виктор Ляшко отметил, что баллотироваться в мэры Киева не будет

Проведение местных выборов во время эпидемии коронавируса в Украине возможно, но если ситуация ухудшится с заболеваемостью, то нужно будет ограничивать проведение массовых мероприятий. Об этом в интервью Украинскому радио заявил главный санврач Виктор Ляшко.

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Отвечая на вопрос, каковы риски проведения местных выборов, Ляшко сказал: "Мы все сейчас сознательные, что все зависит от нас. Если мы придерживаемся правил карантина, создаем условия для этого, то, как показало ВНО, можем провести выборы в Украине без каких-либо проблем, рисков для осложнения эпидситуации и для здоровья наших граждан".

Главный санврач уточнил, что если вся страна станет "красной зоной", тогда, возможно, нужно будет ограничивать проведение массовых мероприятий.

Ляшко также добавил, что не планирует баллотироваться в мэры Киева

"Я не иду в мэры Киева, поскольку сегодня эпидситуация с коронавирусной болезнью такова, что мы понимаем - осень будет жаркой с точки зрения сдерживания коронавирусной болезни", - объяснил он.

28 мая Ляшко, которого в СМИ также называют одним из возможных кандидатов в мэры Киева, назвал эту идею "интересной", но о решении участвовать в электоральной гонке не заявлял.

Местные выборы в Украине должны состояться 25 октября.

Арина Толина

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