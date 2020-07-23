Число выздоровевших от коронавируса в Украине достигло 34 000 – суточная сводка

Вчера зафиксировано 856 новых больных COVID-19: это на 27 человек больше, чем позавчера (829)

За прошедшие сутки, 22 июля, в Украине диагностировали коронавирусную болезнь у 856 человек. За все время эпидемии выздоровели среди тех, кто официально диагностирован, ровно 34 000. Такие данные показал Совет нацбезопасности и обороны.

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За этот период болезнь унесла жизни 17 пациентов (днем ранее – 16), выздоровели 828 (днем ранее - 973).

Со дня объявления противоэпидемиологических мер в стране зарегистрирован 61 851 заболевший COVID-19, из них 1551 умер, а 34 000 выздоровели.

Новость будет дополнена графиком.

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Евгений Пилипенко

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