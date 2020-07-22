Коронавирус. В Украине резко выросло число новых заболевших - динамика

Всего с начала эпидемии коронавируса в Украине было выявлено 60 995 заболевших

За прошедшие сутки, 21 июля, в Украине диагностировали коронавирусную болезнь у 829 человек (сутками ранее - 673, 19 июля - 651). Такие данные показал Совет нацбезопасности и обороны.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

За этот период болезнь унесла жизнь 16 пациентов (днем ранее – 20), выздоровели 973 (днем ранее - 760).

Всего с начала эпидемии коронавируса в Украине было выявлено 60 995 заболевших, 1534 умерших и 33172 выздоровевших.

Читайте также: "Избегайте глубоких поцелуев". В японских ночных клубах установили новые правила

Владислав Сердюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.