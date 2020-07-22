Коронавирус. В Украине резко выросло число новых заболевших - динамика
22.07.2020, 08:40
В коронавирусной реанимации (фото — Facebook-группа Лікарі України разом)
Всего с начала эпидемии коронавируса в Украине было выявлено 60 995 заболевших
За прошедшие сутки, 21 июля, в Украине диагностировали коронавирусную болезнь у 829 человек (сутками ранее - 673, 19 июля - 651). Такие данные показал Совет нацбезопасности и обороны.
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За этот период болезнь унесла жизнь 16 пациентов (днем ранее – 20), выздоровели 973 (днем ранее - 760).
Всего с начала эпидемии коронавируса в Украине было выявлено 60 995 заболевших, 1534 умерших и 33172 выздоровевших.
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- Bloomberg пишет о тайной вакцинации "элит" в РФ от коронавируса. Там отрицают.
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