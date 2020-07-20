"Избегайте глубоких поцелуев". В японских ночных клубах установили новые правила

Для уменьшения вероятности заразиться COVID-19 посетителям не рекомендуется также пить из чужих бокалов и разговаривать друг с другом лицом к лицу

В ночных клубах столицы Японии Токио выявили новый рост заболеваемости коронавирусом. Из-за этого руководство клубов решило установить новые правила их посещения - посетители должны по возможности не целоваться, не обмениваться между собой посудой и не разговаривать лицом к лицу, сообщает Reuters.

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По словам защитника общественного здоровья Шинья Ивамуро, такие меры помогут сделать посещение клубов, баров и других ночных заведений более безопасным. В частности, Ивамуро советует целоваться только со своим партнером и избегать глубоких поцелуев, называя такие правила "этикетом поцелуя".

За последнее время в Токио значительно выросли ежедневные показатели заражения коронавирусом именно среди молодежи в возрасте 20-30 лет, но речь о закрытии ночных клубов пока не идет.

"Нет никакой разницы - работать ночью или работать днем", - уверен директор отдела вирусологии Национального института инфекционных заболеваний Японии Масаюки Сайджо, поскольку уровень заражения является одинаковым в обоих случаях.

Он отметил, что было бы нецелесообразно устраивать дискриминацию клубов или баров только потому, что они работают в ночное время, но добавил, что вопросам безопасности нужно уделять достаточно внимания - например, дезинфицировать микрофоны для караоке.

В конце июня в Японии начались клинические испытания потенциальной вакцины от коронавируса.

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Дарья Мостовая

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