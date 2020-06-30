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Коронавирус. В Японии начинают клинические испытания вакцины

Коронавирус. В Японии начинают клинические испытания вакцины - Фото
Вакцина, прививка (фото - Bicanski, pixnio.com)
30.06.2020, 17:28

Первые клинические испытания вакцины против коронавируса начинаются в Японии

В Японии начинаются первые клинические испытания потенциальной вакцины против коронавируса на людях. Об этом сообщает Kyodo News.

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Отмечается, что вакцина разработана компаниейп Anges Inc. и если она окажется безопасной и эффективной, то получит одобрение правительства на начало продаж осенью следующего года.

Сообщается, что испытание будут проходить в университетской больнице Осаки – в начале июля 30 здоровым взрослым введут ДНК-вакцину. Медики будут наблюдать за их состоянием в течение восьми недель, чтобы выяснить, имеет ли препарат побочные эффекты или вырабатывает ил организм антитела против COVID-19.

Участники испытания сгруппированы в две команды по 15 человек, одна из которых получает большее количество вакцины, чем другая. Каждый человек получит два внутримышечных укола с препаратом.

Если начальный этап клинического испытания подтвердит безопасность вакцины, Anges увеличит число участников тестирования до 400. Если и следующий этап пройдет успешно, компания надеется получить одобрение правительства – примерно между весной и осенью следующего года для производства и продажи вакцины.

В Anges говорят, что будут наблюдать за состоянием участников испытаний до июля следующего года. Также компания планирует провести отдельное клиническое испытание вакцины в университете Осаки.

Вакцина Anges Inc. (Фото: Osaka University)

Сообщается, что в Японии также разрабатывает вакцину компания Shionogi & Co., но она еще не начала клинических испытаний на людях.

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Наталия Медведева
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