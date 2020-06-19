COVID-19. В Минобразования рассказали о готовности проведения ВНО с 25 июня

Любомира Мандзий (Фото: пресс-служба Кабмина)

В Украине все готово для проведения внешнего независимого оценивания с 25 июня с учетом эпидемии COVID-19. Об этом сегодня заявила в.и.о. министра образования Любомира Мандзий, выступая в Верховной Раде.

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По ее словам, все готово для проведения ВНО с 25 июня по 17 июля в безопасных условиях.

Чиновник добавила, что украинский центр качества образования подготовил для абитуриентов 82 890 аудиторий и более 5 000 пунктов тестирования.

"Готовность пунктов тестирования, начиная с сегодняшнего дня, контролирует Госпотребслужба согласно специальному протоколу", - отметила Мандзий.

Мандзий подчеркнула, что ВНО-2020 будет проводится в безопасных условиях, учитывая рекомендации главного санврача Виктора Ляшко.

13 июня сообщалось , что Кабмин запретил проведение пробного ВНО из-за коронавируса. В Минздраве также не исключали перенос ВНО-2020.

15 июня в МОН рассказали , кто может не проходить ВНО в этом году.

15 июня врио министра образования и науки Любомира Мандзий заявила , что отмена ВНО недопустима, поскольку это единственный объективный инструмент оценки и механизм прозрачного поступления в вузы.

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