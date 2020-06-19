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COVID-19. В Минобразования рассказали о готовности проведения ВНО с 25 июня

COVID-19. В Минобразования рассказали о готовности проведения ВНО с 25 июня - Фото
Любомира Мандзий (Фото: пресс-служба Кабмина)
19.06.2020, 12:49

В Минобразования заверяют, что все готово для проведения внешнего независимого оценивания с 25 июня по 17 июля в безопасных условиях

В Украине все готово для проведения внешнего независимого оценивания с 25 июня с учетом эпидемии COVID-19. Об этом сегодня заявила в.и.о. министра образования Любомира Мандзий, выступая в Верховной Раде.

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По ее словам, все готово для проведения ВНО с 25 июня по 17 июля в безопасных условиях.

Чиновник добавила, что украинский центр качества образования подготовил для абитуриентов 82 890 аудиторий и более 5 000 пунктов тестирования.

"Готовность пунктов тестирования, начиная с сегодняшнего дня, контролирует Госпотребслужба согласно специальному протоколу", - отметила Мандзий.

Мандзий подчеркнула, что ВНО-2020  будет проводится в безопасных условиях, учитывая рекомендации главного санврача Виктора Ляшко.

  • 13 июня сообщалось, что Кабмин запретил проведение пробного ВНО из-за коронавируса. В Минздраве также не исключали перенос ВНО-2020.
  • 15 июня в МОН рассказали, кто может не проходить ВНО в этом году.
  • 15 июня врио министра образования и науки Любомира Мандзий заявила, что отмена ВНО недопустима, поскольку это единственный объективный инструмент оценки и механизм прозрачного поступления в вузы.

Читайте также: Рада отменила обязательную аттестацию учеников в 2020-м, ВНО будет добровольным

Арина Толина
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Виктор Ляшко минобразования коронавирус Любомира Мандзий covid--19
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