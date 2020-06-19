COVID-19. В Минобразования рассказали о готовности проведения ВНО с 25 июня

В Украине все готово для проведения внешнего независимого оценивания с 25 июня с учетом эпидемии COVID-19. Об этом сегодня заявила в.и.о. министра образования Любомира Мандзий, выступая в Верховной Раде.
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По ее словам, все готово для проведения ВНО с 25 июня по 17 июля в безопасных условиях.
Чиновник добавила, что украинский центр качества образования подготовил для абитуриентов 82 890 аудиторий и более 5 000 пунктов тестирования.
"Готовность пунктов тестирования, начиная с сегодняшнего дня, контролирует Госпотребслужба согласно специальному протоколу", - отметила Мандзий.
Мандзий подчеркнула, что ВНО-2020 будет проводится в безопасных условиях, учитывая рекомендации главного санврача Виктора Ляшко.
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